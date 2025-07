L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione attaccanti in casa Napoli, evidenziando un possibile effetto domino in attacco. Il quotidiano sottolinea che, nel caso di una cessione di Osimhen, il club azzurro sarà pronto a muoversi sul mercato per trovare un rinforzo adeguato da affiancare a Lukaku, l’unico giocatore certo di proseguire la sua avventura in maglia azzurra. La questione centravanti rimane aperta e si sviluppa tra obiettivi ambiziosi e valutazioni eccessive. Darwin Núñez, 26 anni, rimane al centro delle attenzioni, ma il Liverpool chiede 60 milioni per il giocatore, una cifra considerata importante. Parallelamente, l’Udinese valuta Lorenzo Lucca, 24 anni, 40 milioni, un altro nome stimato dal team tecnico del Napoli. Nel frattempo, il club sta sondando anche altre opzioni: Manna ha avviato contatti con il Chelsea per Nicolas Jackson, 24 anni, il cui prezzo di mercato si aggira intorno ai 60 milioni.