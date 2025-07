L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha approfondito la delicata questione del futuro di Victor Osimhen. Stando al quotidiano, durante il fine settimana il calciatore avrebbe espresso la volontà di proseguire l’avventura con il Galatasaray, iniziata a settembre scorso. Di fronte a questa decisione, il Napoli ha risposto chiaramente ribadendo che Osimhen sarà ceduto solo per i 75 milioni di euro della clausola rescissioria. Il club turco, al momento, è arrivato a proporre una cifra vicina ai 60 milioni, rimanendo però ancora distante dai 75 richiesti. Osimhen è ormai in Turchia considerato il “Re di Galata” e molti dettagli del possibile trasferimento stanno emergendo. Il nigeriano non avrebbe mai disdetto il contratto d’affitto della sua abitazione di Istanbul, avrebbe già concordato un ingaggio di 16 milioni a stagione più un contratto pubblicitario che potrebbe fruttare ulteriori 10 milioni. Inoltre, avrebbe respinto offerte importanti da parte di Manchester United e Juventus, oltre al rifiuto precedente all’Al-Hilal. A giugno aveva declinato l’eccezionale proposta dell’Al-Hilal, che gli garantiva 40 milioni di euro annui per quattro stagioni, per un totale di 160 milioni netti. Anche il Galatasaray aveva avanzato un’offerta iniziale da 16 milioni a stagione per poi attendere pazientemente la risposta del giocatore. La clausola da 75 milioni è valida solo per l’estero, ma ora il club turco punta nuovamente sul giocatore, cercando di convincerlo con un mix di offerte economiche e la possibilità di restare competitivo in Champions League. Resterebbe però da trovare l’accordo definitivo tra le due società, visto che il Napoli insiste sul pagamento integrale della clausola senza sconti.