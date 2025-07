L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato gli ultimi sviluppi legati al mercato del Napoli. Il club azzurro è impegnato a perfezionare alcune operazioni in vista dell’inizio del ritiro estivo. I nomi più caldi al momento sono quelli di Noa Lang e Sam Beukema, con trattative ormai vicine alla conclusione. Per quanto riguarda Dan Ndoye, il quotidiano evidenzia che il giocatore è tra i profili maggiormente apprezzati dal Napoli. Nel frattempo, il Bologna, club di Ndoye e di Beukema, sta sistemando i dettagli della cessione del difensore olandese agli azzurri. La trattativa si basa su un accordo che parte da una cifra fissa di 32 milioni, con eventuali bonus inclusi, da versare nelle casse del presidente Saputo. In merito a Noa Lang e Beukema, l’affare sembra praticamente chiuso. È previsto un prestito gratuito con obbligo di riscatto per Beukema, mentre per Lang l’accordo con il PSV Eindhoven include un pagamento di 25 milioni più bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Entrambi i giocatori dovrebbero unirsi alla squadra per il ritiro a Dimaro, programmaticamente già dal 17 luglio. Prima di allora, lunedì, sono attese le visite mediche congiunte dei due, segnando il punto finale delle loro operazioni di mercato.