Il giornalista e esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato del Napoli tramite un post sul proprio canale Youtube. Romano ha riportato le ultime novità sull’acquisto di Noa Lang, l’ala olandese pronta a diventare il terzo rinforzo dei campioni d’Italia dopo Kevin De Bruyne e Marianucci. Ecco quanto detto:

“Nelle ultime 24 ore, il Napoli ha trovato un accordo di massima con il PSV Eindhoven per il trasferimento di Lang. L’intesa tra i club è ormai definita, così come quella con il giocatore, che ha fortemente voluto vestire la maglia azzurra. Noa Lang ha accettato un ingaggio di 2,8 milioni netti annui, inferiore rispetto alle sue richieste iniziali, pur di unirsi alla squadra allenata da Conte. Venerdì i due club hanno finalizzato l’operazione, siglata anche attraverso lo scambio di email ufficiali. L’accordo prevede un costo complessivo di 28 milioni di euro, inclusa una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Ora si attende la parte formale, essenziale per il Napoli, affinché tutto possa essere ufficializzato. Se confermato, l’acquisto di Noa Lang rappresenterebbe un importante rinforzo per la fascia dei campioni d’Italia e una mossa ambiziosa in ottica competitività per la prossima stagione”.