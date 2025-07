L’edizione odierna de il Mattino ha approfondito la complessa questione legata al futuro di Victor Osimhen. Stando al quotidiano, al momento la situazione è in una fase di stallo, sebbene si continui a lavorare per individuare una soluzione ottimale. Non si esclude una possibile permanenza dell’attaccante al Napoli, evidenziando tuttavia i crescenti interessi da parte di altri club. L’entourage di Osimhen avrebbe intrapreso nelle ultime ore contatti con società di Premier League. Tra queste spunta il Manchester United, che potrebbe essere una destinazione concreta. I Red Devils, infatti, stanno valutando la cessione di giocatori come Rashford, Antony, Garnacho e Sancho. L’idea sarebbe quella di reinvestire il ricavato per assicurarsi un colpo di mercato prestigioso. Nel frattempo, la Juventus mantiene vivo il proprio interesse dopo aver chiuso l’operazione per David, mentre anche il Galatasaray continua a monitorare la situazione. Yazgan, segretario generale del club turco, ha dichiarato di star facendo tutto il possibile. Osimhen non ha escluso a priori ulteriori discorsi, dimostrandosi aperto al dialogo. Il giocatore ha apprezzato particolarmente la sua esperienza in Turchia e dunque si alimentano nuove speranze di vederlo ancora con la maglia del Galatasaray.