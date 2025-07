L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la delicata vicenda che coinvolge Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano rappresenta un nodo complesso per il Napoli, soprattutto dopo essere tornato sotto contratto dal 1° luglio. Osimhen appare confuso e distante, diviso tra l’ambizione di giocare in Premier League e la realtà attuale, che non offre prospettive concrete. Non sono mancate offerte dall’estero. Il giocatore però ha rifiutato l’Al-Hilal, oltre a declinare la proposta del Galatasaray, disposto a pagare la clausola di 75 milioni di euro. Il club turco, davanti al rifiuto, ha deciso di orientarsi verso altre opzioni, mentre l’Al-Hilal mantiene una posizione di attesa, nella speranza che Osimhen e il suo entourage possano rivalutare la situazione. Ogni mattina, Victor Osimhen si sveglia con una certezza ben tangibile legata al suo contratto da 11 milioni di euro lordi annui. Un conforto economico che, per ora, rimane l’unico punto fermo. Dall’Inghilterra nessun club pare essersi mosso concretamente. Il Napoli, per ora, osserva la situazione in attesa di un’offerta che possa risolvere un contesto ormai deteriorato. Se entro il 15 luglio non si materializzerà alcuna proposta decisiva legata alla clausola, Osimhen sarà obbligato a partecipare al ritiro agli ordini di Conte, dando il via a una convivenza forzata che rischia di complicare ulteriormente i rapporti.