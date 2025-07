L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il prossimo mercato del Napoli, concentrandosi sull’interesse per Darwin Núñez. Il club azzurro segue il centravanti da settimane, lavorando intensamente sin dall’inizio per assicurarsi il suo consenso al trasferimento. Dopo aver ottenuto il sì del giocatore, il Napoli ha avviato trattative con l’intermediario Fali Ramadani, figura chiave nella negoziazione con il Liverpool. Gli incontri sono stati curati da Manna e culminati con un colloquio di peso, alla presenza del presidente De Laurentiis. Il Napoli sembra determinato a portare a termine l’operazione, ma ha stabilito alcuni limiti ben precisi. La richiesta economica del Liverpool, pari a poco più di 60 milioni di euro, è giudicata eccessiva. Lo stesso vale per lo stipendio del giocatore, che attualmente supera i 5,5 milioni di euro a stagione fino al 2027. Senza i vantaggi del Decreto Crescita, questo salario non potrebbe superare i 5 milioni di euro nel caso Núñez approdasse al Napoli.