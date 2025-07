L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha esaminato le ultime mosse di mercato del Napoli. Dopo aver accelerato per Beukema e Ndoye, il club sembra ormai pronto ad ufficializzare anche l’acquisto di Noa Lang dal PSV. L’operazione è ai dettagli finali e, secondo il quotidiano, l’annuncio potrebbe arrivare a breve. Più complicata invece la trattativa con il Siviglia per il terzino Juanlu Sanchez. Il club spagnolo, gravato da seri problemi finanziari, ha fissato il prezzo a 20 milioni di euro, mentre il Napoli si è fermato a un’offerta di 12 milioni più 2 di bonus, ritenendo eccessiva la cifra richiesta dagli andalusi. Nonostante l’intesa già raggiunta con il giocatore e il suo entourage, la negoziazione sembra trasformarsi in una vera e propria guerra di nervi. Il Siviglia non solo resiste, ma fatica anche a individuare un sostituto adeguato. Il Napoli starebbe valutando un incremento della cifra offerta per la parte fissa, portandola a 15 milioni più 2 di bonus, ma al momento la proposta non si discosta dai 14 milioni totali già formulati.