E’ periodo di calciomercato e una delle squadre che si sta facendo notare di più in Serie A è, sicuramente, il Napoli di Antonio Conte.

Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il Napoli è ad un passo dal chiudere per Lang del PSV. Il giornalista ha riportato i dettagli della trattativa in un suo post su Instagram: