Marchetti: “Noa Lang è del Napoli! Ecco quando farà le visite mediche”

Noa Lang è ad un passo dal Napoli. A darne ulteriore conferma è il giornalista Sky Luca Marchetti, che nel corso del programma Forza Napoli Sempre, rivela la probabile data in cui il giocatore effettuerà le visite mediche: “L’operazione Noa Lang è ormai chiusa. Come si è detto in questi giorni, il calciatore ha rinunciato a parte dello stipendio concordato con il Napoli per accelerare la trattativa. E’ tutto fatto, va solo formalizzato. Le visite mediche verranno effettuate poco prima del ritiro, probabilmente il 16 luglio. Il Napoli non chiederà al giocatore di interrompere le ferie per recarsi in Italia e questo vale per tutti i futuri acquisti”.