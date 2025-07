Moretto: “Lang, il Psv vuole almeno 30 milioni di base fissa, ma il calciatore spinge per il Napoli. Milinkovic-Savic, c’è stata una frenata”

Matteo Moretto, giornalista di Relevo ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito della situazione di mercato di Noa Lang, obiettivo di mercato del Napoli. Secondo quanto riportato, manca l’accordo tra i partenopei ed il Psv, ma a favorire la trattativa potrebbe essere la forte volontà del calciatore di vestire l’azzurro. Per quanto riguarda Vanja Milinkovic-Savic, c’è stata invece una frenata sul gong dovuta ai suoi costi. Di seguito, ecco quanto svelato.

“Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti diretti tra Napoli e Psv. Il calciatore ha già un accordo verbale con gli azzurri per un contratto fino al 2030 a 2,8 milioni netti a stagione più bonus. Manca l’accordo tra club, la distanza è sulla base fissa. Il Napoli ha aumentato la sua offerta di 25+5 ma il Psv vuole 30-32 di base fissa per arrivare a 35 con i bonus. C’è ancora una leggera distanza tra le parti. I club torneranno a parlarne e il Psv è un osso duro, ma il calciatore vuole fortemente l’azzurro e sta spingendo per il trasferimento. Ma, in questo momento, manca l’accordo totale. Milinkovic-Savic? C’è l’accordo totale tra il Napoli ed il calciatore, manca però quello con il Torino. Qualche settimana fa i partenopei stavano per chiudere per 18 milioni più bonus, poi si è frenati sul gong per quanto riguarda i costi dell’operazione, le modalità di pagamento. Conte vuole il serbo e rimane un obiettivo concreto del Napoli”.