Di Vaio a Tuttosport – ” Beukema e Ndoye ? I nostri giocatori hanno un valore importante “

In un’intervista rilasciata a Tuttosport, Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato della trattativa con il Napoli per i calciatori rossoblù Sam Beukema e Dan Ndoye. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“I nostri giocatori hanno un valore importante; perché hanno dimostrato sul campo di essere calciatori di alto livello sia dal punto di vista tecnico sia umano. Sappiamo di questo interessamento: ne abbiamo parlato, ma al tempo stesso non ci sono accordi. Proseguiamo con la nostra programmazione e – salvo colpi di scena – li aspettiamo con noi in ritiro per l’inizio della nuova stagione. Sicuramente la nostra volontà non cambia e resta quella di costruire un Bologna competitivo.”