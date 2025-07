Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, ha annunciato in conferenza le date della prossima Supercoppa italiana al termine dell’assemblea svoltasi oggi: “Le date sono quelle già comunicate: 17-18 dicembre le semifinali e il 22 la finale. Ancora da chiarire se si giocherà a Riad o a Gedda. In Arabia hanno le due stagioni, quindi credo che sarà ancora a Riad, la scelta spetta ai sauditi. Io mi auguro che sia Gedda ma non tocca a noi decidere. A breve ci sarà la decisione finale”.