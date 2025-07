Moretto a sorpresa: “Lang-Napoli, manca ancora l’accordo! La situazione”

La trattativa tra Napoli e PSV per Noa Lang va avanti, ma nonostante il nuovo contatto di oggi tra le due squadre non si è arrivato all’accordo definitivo. Lo riporta Matteo Moretto, esperto di mercato, sul suo profilo X. Ecco le sue parole:

“Non c’è ancora un accordo economico tra Napoli e PSV per Noa Lang dopo il contatto avuto nella giornata di oggi. Resta distanza sulla valutazione finale tra parte fissa e variabile: il club olandese preme per avere 30 milioni garantiti. I due club, in contatto permanente”.