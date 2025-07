L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli. Secondo il noto quotidiano, il club azzurro sta procedendo con grande determinazione nelle trattative estive ed è ormai vicinissimo a concludere l’arrivo di Noa Lang. L’accordo è praticamente definito e manca solo l’ufficialità. Quindi dopo l’acquisto di Kevin De Bruyne, il Napoli si prepara ad accogliere un altro giocatore di grande qualità. Si tratta dell’esterno offensivo olandese, in arrivo dal Psv Eindhoven, con la trattativa che sembra giunta alle fasi finali. I due club stanno ultimando i dettagli contrattuali, mentre il calciatore appare entusiasta e pronto per iniziare la sua nuova avventura nel campionato italiano. L’accordo economico prevede una cifra di 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus, con un contratto quinquennale per Lang che gli garantirà 2,5 milioni annui più bonus legati alle prestazioni. Il Napoli punta forte su Lang, considerandolo un nuovo Kvaratskhelia, anche se con un leggero ritardo. L’esterno era già vicino agli azzurri lo scorso gennaio, ma all’epoca il Psv bloccò la trattativa. Ora, però, tutto sembra pronto per il suo inserimento nel progetto guidato da Conte.