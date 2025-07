L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è concentrata sul mercato del Napoli, evidenziando le prossime mosse del club. L’obiettivo principale della società è concludere rapidamente le operazioni di mercato per presentarsi a Dimaro con una rosa completa, o quasi. Tra i punti cruciali, spicca la necessità di inserire un nuovo difensore centrale. In tal senso il Napoli ha compiuto passi significativi per arrivare a Sam Beukema, indicato come il primo vero obiettivo per rafforzare il reparto difensivo. Si attendono sviluppi imminenti. Il giocatore, tramite il lavoro del proprio entourage, sta spingendo per agevolare il trasferimento. Il Bologna ha inizialmente respinto un’offerta da 25 milioni più il cartellino di Zanoli, ma presto il Napoli tornerà a insistere per raggiungere un accordo. La distanza tra le parti non sembra insormontabile e la determinazione di Beukema potrebbe risultare decisiva. Inoltre, non è escluso un possibile ritorno di fiamma per Ndoye, anche se al momento la trattativa appare congelata a causa delle elevate richieste del Bologna, che chiede 45 milioni più Zanoli. Nonostante ciò, l’esterno rimane un profilo apprezzato dal Napoli, su cui si continua a lavorare.