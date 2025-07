L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato il delicato caso di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano, il prestito annuale al Galatasaray è terminato ieri e da oggi l’attaccante nigeriano è virtualmente tornato a essere un giocatore del Napoli, in attesa di aggiornamenti sul suo futuro che non sono imminenti. Si parla dunque di un’attesa di almeno una decina di giorni. Osimhen è partito per le vacanze in Nigeria e ha deciso di prendersi una pausa dai pensieri legati al futuro, staccando da qualsiasi questione riguardante il proprio destino calcistico. Nel frattempo, l’Al-Hilal potrebbe tornare a farsi avanti con una nuova proposta, ma Osimhen, per ora, ha scelto di rilassarsi. Le discussioni sul suo futuro saranno rimandate, e fino al 10 luglio non si attendono comunicazioni ufficiali da parte sua. Il Napoli, dal canto suo, lo ha informato che, qualora la situazione non si evolvesse, il giocatore sarà convocato per il raduno del 15 luglio. Successivamente, in vista della partenza per il ritiro a Dimaro programmata per la mattina del 17 luglio, ci sarà una decisione condivisa sul da farsi. Mancano due settimane a questo appuntamento. Osimhen avrebbe già ricevuto un’offerta di 40 milioni di euro a stagione dall‘Arabia un’opzione che potrebbe valutare seriamente, considerato che l’Al-Hilal sembra intenzionato a insistere. Ad ogni modo, per il momento, l’attaccante ha scelto di concentrarsi sulle sue vacanze e rinunciare al Mondiale per Club.