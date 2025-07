L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli, indicando che Lorenzo Lucca si avvicina al club azzurro. Tuttavia, l’accordo non è ancora in dirittura d’arrivo, soprattutto perché l’Udinese ha fissato un prezzo elevato per il giocatore, una cifra che il Napoli considera eccessiva. Ed anche sul fronte Liverpool-Núñez la richiesta resti significativa, pari a 40 milioni di euro, rendendo le trattative una fase delicata per stabilire i prossimi movimenti del club azzurro nella scelta del nuovo centravanti. Dunque, i contatti tra Napoli e Udinese sono ripresi e ciò già prodotto una prima valutazione complessiva, bonus inclusi, di circa 40 milioni di euro. Il Napoli, pur considerando troppo alta questa cifra, non chiude totalmente la porta alla trattativa. Al contrario, le negoziazioni sono in pieno svolgimento con l’intento di abbassare le richieste economiche, grazie anche al gradimento mostrato dal giocatore. Per quanto riguarda l’accordo personale, sembra ci sia spazio per raggiungere un’intesa. Lucca ha un contratto in scadenza nel 2028 e uno stipendio inferiore al milione di euro, facilitando così un dialogo tra le parti.