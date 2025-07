L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato estivo del Napoli, soffermandosi sulle trattative in corso per rafforzare la squadra. Il Napoli è attivo su più fronti con l’obiettivo di garantire a Conte i rinforzi necessari per completare l’organico. Tra i giocatori in cima alla lista del club azzurro figura Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia. Dopo l’arrivo di Noa Lang, potrebbe toccare anche a lui, ma prima bisognerà trovare un’intesa economica con il Siviglia, dal momento che le parti sono ancora distanti su alcune cifre. Anche Juanlu , giovane terzino destro del Siviglia e fresco di Europeo Under 21 con la nazionale spagnola, sogna già lo Stadio Maradona, agli ordini di Conte. Il suo club, consapevole di questa situazione, sta procedendo verso una cessione imminente. L’offerta del Napoli, secondo il quotidiano, resta invariata: 12 milioni più 2 di bonus, mentre il Siviglia in un primo momento aveva richiesto 20 milioni. Tuttavia, per ragioni di bilancio, il club spagnolo sarà presto costretto a chiudere qualche cessione. Per Juanlu, così come per Lang, i dettagli contrattuali sarebbero già stati definiti. Nei prossimi giorni, Conte si aspetta una svolta decisiva.