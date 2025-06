Dimaro si prepara: per il Napoli prime amichevoli contro Arezzo e Catanzaro

Il conto alla rovescia è iniziato: il prossimo 17 luglio il Napoli darà ufficialmente il via alla nuova stagione con l’attesissimo ritiro di Dimaro, che anche quest’anno promette di richiamare in Trentino migliaia di tifosi da ogni angolo d’Italia.

A conferma di un entusiasmo che non conosce battute d’arresto, la capienza del campo di Carciato è stata aumentata a 2.200 posti, per consentire a quanti più appassionati possibile di assistere da vicino al lavoro degli uomini di Antonio Conte. Non è tutto: come riporta Il Mattino, in attesa dell’ufficialità, anche quest’anno almeno una sessione di allenamento al giorno dovrebbe essere aperta al pubblico, per permettere ai tifosi di respirare l’atmosfera di un Napoli che si prepara a voltare pagina.

Due amichevoli in programma: Arezzo e Catanzaro gli avversari

Non mancheranno neppure i test match. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano partenopeo, la società avrebbe già individuato le due avversarie per le amichevoli che animeranno i due weekend di permanenza in Trentino: si tratta dell’Arezzo, squadra di Serie C, e del Catanzaro, che milita in Serie B e quest’anno ha sfiorato la promozione in massima serie.

Una scelta che punta a rodare il gruppo gradualmente, senza forzare troppo i carichi nelle prime settimane di preparazione. Per il momento, sembra escluso l’impiego di rappresentative locali per la classica “partitella di esordio”, ma non si escludono sorprese: il calendario potrebbe ancora subire aggiustamenti in base alle esigenze di staff tecnico e società.

Un ritiro tra passione e curiosità

L’appuntamento di Dimaro resta uno dei momenti più attesi dai tifosi: non solo per vedere da vicino i giocatori, ma anche per tastare il polso al nuovo corso di Antonio Conte, che dovrà plasmare una squadra affamata di riscatto. Tra selfie, autografi e prime prove tattiche, la Val di Sole si trasformerà per dieci giorni nella capitale del tifo azzurro.

I biglietti per le sedute aperte e per le amichevoli dovrebbero essere disponibili a breve: gli organizzatori, intanto, si preparano ad accogliere quella che si preannuncia come una vera e propria fiumana azzurra, decisa a colorare di passione le montagne trentine.