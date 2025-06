Una giornata speciale per il Napoli: oggi si festeggia un compleanno importante in casa azzurra. Kevin De Bruyne spegne 34 candeline. Il centrocampista del Napoli è nato il 28 giugno 1991 a Drongen, in Belgio. Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono per porgere i loro migliori auguri a Kevin. Buon compleanno, KDB! Di seguito il post comparso sul sito della SSC Napoli: