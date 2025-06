L’edizione odierna de il Mattino ha analizzato la situazione di mercato del Napoli. Secondo quanto riportato, Frank Zambo Anguissa sembrava inizialmente vicino a un addio alla squadra. Il giocatore, insieme alla sua famiglia, aveva preso in considerazione l’idea di trasferirsi in un nuovo club. Tuttavia, lo scenario appare ora mutato. Il centrocampista, salvo imprevisti, continuerà a far parte della rosa guidata da Conte. Rimane viva l’ipotesi di un interesse da parte di club arabi, anche se questa opzione non sembra entusiasmare particolarmente il giocatore. Anche in Turchia c’è attenzione sul calciatore, con Fenerbahçe e Beşiktaş che potrebbero presentare nuove offerte nelle prossime settimane. Nonostante ciò, il Napoli si sta muovendo per blindare il suo talento: dopo aver avvisato gli agenti dell’intenzione di esercitare l’opzione di rinnovo, il club è già pronto a estendere ulteriormente il contratto oltre il 2027. Il presidente De Laurentiis, in pieno accordo con il direttore sportivo Manna e Conte, sta pianificando un rinnovo che riconosca i meriti del nazionale camerunese con un aumento di stipendio. L’attuale ingaggio di 2,5 milioni sarà incrementato a oltre 3 milioni più bonus. Una decisione più che meritata, considerando l’importante contributo di Anguissa durante l’ultima stagione.