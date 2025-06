L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la situazione del mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, Noa Lang è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli, salvo imprevisti dell’ultimo minuto. Manna sta lavorando agli ultimi dettagli economici con il PSV per chiudere l’affare, e l’ olandese ha manifestato un forte desiderio di unirsi alla squadra di Conte. L’accordo con il PSV sembra ormai in via di definizione, con le parti impegnate a limare le ultime discrepanze sulle cifre. La distanza tra i 25 milioni più 5 di bonus offerti dal Napoli e i 30 milioni più 5 richiesti dal PSV si è ulteriormente ridotta. Il club olandese, compresa la volontà della sua stella, sembra prossimo a cedere e accettare la proposta. Sebbene sia improbabile che si concluda qualcosa durante il weekend, le aspettative rimangono alte per la prossima settimana. Gli ottimisti credono che l’accordo sarà finalizzato a breve, colmando del tutto o in gran parte la differenza economica tra domanda e offerta. Per il Napoli, il pressing di Lang risulta determinante. Il giocatore ha già detto sì agli azzurri, accettando un quinquennale da 2,5 milioni a stagione, pronto a iniziare la nuova avventura stimolante in azzurro.