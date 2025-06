CdS – Per l’attacco del Napoli Nunez sempre il nome principale, il Liverpool lo valuta 60, Lucca l’alternativa

L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza le strategie di mercato del Napoli. Oltre a Lang e alle operazioni per un difensore centrale, il focus si concentra anche sul rinforzo in attacco. Due i profili in esame: Darwin Núñez, 26 anni, 5 gol nell’ultima stagione di Premier League con un utilizzo a intermittenza e il desiderio di cambiare aria, e Lorenzo Lucca, autore di 12 reti nello scorso campionato con l’Udinese. Si tratta di giocatori con caratteristiche e valutazioni economiche molto diverse. Il Liverpool valuta Núñez ben 60 milioni di euro, con uno stipendio da circa 6 milioni all’anno, non beneficiando dei vantaggi del Decreto Crescita. Nonostante ciò, il giocatore avrebbe mostrato apertura alla possibilità di trasferirsi al Napoli. Il direttore sportivo Manna avrebbe già discusso dell’affare a Milano con Ramadani, intermediario della trattativa, per valutarne la fattibilità. Le elevate richieste per Núñez rendono ancora più concreta l’alternativa rappresentata da Lucca, considerato una soluzione d’alta qualità ma decisamente più economica. L’attaccante dell’Udinese è un giocatore che unisce fisicità e gol, capace di incidere nell’area avversaria e di arricchire le opzioni offensive aeree della squadra. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 30-35 milioni di euro, con un ingaggio attuale lontano dal milione annuo e dunque ben inferiore a quello richiesto da Núñez. A soli 24 anni, Lucca rappresenta anche una promessa per il futuro, con potenziale in chiave Nazionale.