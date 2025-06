L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli, evidenziando gli sforzi intensi del club per assicurarsi Sam Beukema, un obiettivo che però si presenta tutt’altro che semplice. Il Bologna continua infatti a opporre resistenza, rifiutandosi di fare concessioni in fase di trattativa. Il Napoli sta aumentando la pressione per portare il difensore alla corte di Conte. In questa fase complessa di negoziazioni tra proposte respinte e riflessioni strategiche, un valido alleato per Manna è proprio il giocatore stesso. Beukema, infatti, sembra desideroso di cogliere quella che considera un’importante opportunità per la propria carriera. Il difensore olandese vede in Napoli una tappa decisiva per la sua crescita complessiva, un’opportunità per misurarsi con livelli più alti. Allo stesso tempo, il settore tecnico del club azzurro lo ritiene perfetto per innalzare la qualità della difesa, anche in vista delle quattro competizioni da affrontare durante la stagione che partirà il 17 luglio con il ritiro a Dimaro. Tuttavia, trovare un accordo definitivo resta complicato. Anche l’ultima offerta del Napoli è stata respinta: 25 milioni di euro più il cartellino di Alessandro Zanoli, terzino tornato dal prestito al Genoa. Nonostante i margini negoziali sembrino al momento stretti, il dialogo resta aperto.