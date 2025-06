Sky – Napoli, contatti con Kessié. L’entourage del calciatore si rivolge alla Serie A. I dettagli

Per il centrocampo, il Napoli pensa anche a Franck Kessié. Nelle ultime ore, come svelato da Sky Sport, il suo entourage ha parlato con alcuni club di Serie A, tra cui la società azzurra, interessata ad un calciatore con quelle caratteristiche. Nella corsa a lui rientrano anche il Milan e la Roma, che però aspetta degli sviluppi più concreti. Il nodo principale della trattativa è l’ingaggio, visto che l’ivoriano percepisce 15 milioni di ingaggio dai sauditi dell’Al-Ahli. Motivo per cui, ci sarà bisogno di rivedere queste situazioni contrattuali. La formula dell’operazione potrebbe essere un prestito con parte dell’ingaggio pagato dal club saudita oppure una cessione a condizioni più vantaggiose. In ogni caso, la volontà del calciatore è quella di ritornare in Europa. Kessié vuole tornare in Europa. Il suo entourage ha parlato con alcuni club italiani, tra cui il Napoli. Lo riporta Sky Sport.