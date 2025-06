Sky – Il Napoli si fionda su Scalvini, pressing di Conte e Manna. Ma l’Atalanta spara altissimo! I dettagli

Il Napoli ha un nuovo grande obiettivo per la difesa: Giorgio Scalvini. Il difensore classe 2003, di proprietà dell’Atalanta, è un profilo molto gradito sia al tecnico Antonio Conte che al Ds Giovanni Manna, che hanno già avviato i primi contatti diretti per cercare di convincere il calciatore ad accettare il progetto partenopeo. Tuttavia, ci sarà da superare la resistenza della società bergamasca, che chiede non meno di 50 milioni di euro per la sua cessione. Da parte loro, non c’è volontà di svendere il giovane talento. A riportare è il portale Sky Sport.