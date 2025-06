Fabrizio Romano: “Nuñez, incontro tra Napoli e Liverpool. Affare complesso economicamente, le ultime”

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante e Darwin Nuñez sarebbe il candidato numero uno per l’attacco di Antonio Conte per la prossima stagione.

Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il Napoli incontrerà quest’oggi l’entourage dell’attaccante uruguaiano e alcuni membri della società del Liverpool: “Nella giornata di oggi Napoli e Liverpool si incontreranno in Inghilterra per Darwin Nuñez. L’affare è ancora complesso economicamente ma il Napoli continua a lavorare con pazienza. Il giocatore sarebbe pronto a dire sì”.



“Durante il meeting di oggi in Inghilterra, il Napoli incontrerà tutte le parti coinvolte, sarà presente il Liverpool e tutto l’entourage di Darwin Nuñez. Il giocatore apre totalmente le porte al club di Antonio Conte” conclude Romano.