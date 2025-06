Dalla Germania: “Nuñez, iniziati i colloqui tra Liverpool e Napoli. I Reds non si opporranno”

Il Napoli di Antonio Conte prova ad affondare il colpo per Darwin Nuñez, attaccante uruguaiano del Liverpool.

Importanti novità arrivano dalla Germania: secondo Florian Plettenberg, esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport Germania, il Napoli e il Liverpool stanno discutendo riguardo le condizioni per l’acquisto dell’attaccante dei Reds: “Il Liverpool ritiene che il Napoli abbia buone possibilità di ingaggiare Darwin Nuñez, poiché il giocatore vorrebbe restare a giocare in Europa. I colloqui tra i club sono iniziati e il Liverpool non si opporrà al suo addio qualora decidesse di andarsene”.