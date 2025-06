L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, il club azzurro punta con decisione a Darwin Núñez, considerato il grande sogno per potenziare l’attacco. L’obiettivo principale è affiancare a Lukaku un altro centravanti di spessore internazionale, con l’intento dichiarato di alzare il livello della squadra in vista del ritorno tra le grandi d’Europa. La trattativa sembra ormai entrare nel vivo, con i contatti tra il Napoli e l’entourage del giocatore che si sono intensificati negli ultimi giorni. Núñez avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento. Anche il Liverpool sembrerebbe disposto a negoziare la cessione, aprendo così uno spiraglio importante per la conclusione dell’affare. Tuttavia, restano da affrontare complessi dettagli economici e richiederà superare alcuni ostacoli, cercando compromessi per ridurre le differenze tra domanda e offerta. Il costo stimato dell’operazione è di circa 50 milioni di euro: una cifra che appare elevata per le possibilità del Napoli, ma su cui si continua a lavorare con determinazione.