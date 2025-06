L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul mercato in entrata del Napoli, analizzando le possibili operazioni. Non c’è solo Ndoye, il cui costo elevato e la mancanza di un accordo con il Bologna complicano la trattativa. Anche Noa Lang rimane nei piani del club azzurro, nonostante al momento sia in una fase di stallo. L’esterno olandese, fresco vincitore del campionato con il PSV, continua a essere molto apprezzato. Il Napoli lo aveva già puntato a gennaio per rinforzare le corsie laterali dopo l’addio di Kvara. A gennaio, lo stesso Lang aveva manifestato la sua volontà di trasferirsi a Napoli e aveva espresso delusione quando l’operazione non si era concretizzata. All’epoca, il rifiuto deciso del PSV aveva bloccato tutto. Ora, però, la situazione sembra diversa: il club olandese ha già individuato il suo sostituto, Arnaut Danjuma del Villarreal. Per Lang la valutazione è di 25 milioni di euro, ma una trattativa potrebbe portare a una cifra più bassa.