L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha affrontato la delicata questione legata a Victor Osimhen. Secondo il quotidiano, il futuro del nigeriano si intreccia a quello di Darwin Núñez, con Osimhen che, dopo il prestito al Galatasaray, si prepara a valutare i prossimi passi al termine delle sue vacanze. La prima offerta avanzata dall’Al-Hilal era stata respinta. Il club saudita però ha intenzione di riprovarci per soddisfare le richieste del tecnico Simone Inzaghi, mettendo sul tavolo una proposta difficile da rifiutare. L’offerta prevede 40 milioni di euro netti all’anno per tre anni, con un’opzione per un’altra stagione, portando il totale a 160 milioni di euro. Si tratta di cifre senza pari rispetto a quelle degli altri club. De Laurentiis, intanto, resta in attesa. La clausola rescissoria fissata a 75 milioni dovrebbe essere coperta dall’Al-Hilal, ma tutto dipenderà dalla decisione finale di Osimhen, un aspetto cruciale e tutt’altro che scontato.