L’edizione odierna del Corriere dello Sport offre un aggiornamento sul mercato del Napoli, evidenziando la continua attività della società azzurra durante la sessione estiva. Il club è impegnato nella ricerca di rinforzi significativi per la squadra, con Dan Ndoye e Sam Beukema, entrambi legati al Bologna, tra i nomi più discussi. L’acquisizione dei due giocatori, tuttavia, non si prospetta semplice. Ieri si è svolto un incontro interlocutorio tra la dirigenza del Napoli e quella del Bologna. Durante il colloquio, sono stati approfonditi i due profili in questione: Ndoye e Beukema. Entrambi rappresentano potenziali rinforzi concreti per il nuovo corso del Napoli. L’incontro non ha prodotto esiti definitivi né chiusure, ma il dialogo è iniziato. Le parti hanno discusso le valutazioni economiche e strategiche, con il Napoli che ha manifestato grande interesse per Ndoye e richiesto ulteriori dettagli su Beukema, osservato da tempo per completare il reparto difensivo. Persistono ancora distanze nelle trattative, sia sul piano economico sia sulle eventuali contropartite. In questo contesto, il Bologna avrebbe mostrato particolare attenzione per Alessandro Zanoli, giovane talento che potrebbe essere incluso nell’affare come possibile pedina di scambio.