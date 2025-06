Sky – Ngonge è la priorità del Torino: c’entra Milinkovic-Savic, il Napoli lavora allo scambio

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato per consegnare ad Antonio Conte una rosa solida, esperta e competitiva in vista della nuova stagione. Dopo i colloqui per rinforzare attacco e centrocampo, ora si accende il focus sulla porta: gli azzurri vogliono affiancare un portiere di livello ad Alex Meret, pronto al rinnovo.

Il nome in cima alla lista è quello di Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino e della nazionale serba. La valutazione iniziale è di circa 18 milioni di euro, ma – secondo quanto riportato da Sky Sport e dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio – c’è una possibile chiave per abbassare il prezzo: lo scambio con Cyril Ngonge.

L’attaccante belga, arrivato a gennaio dall’Hellas Verona, è diventato infatti una priorità per il nuovo tecnico granata Marco Baroni, che lo ha già allenato proprio a Verona. Baroni lo considera un profilo ideale per il suo 4-3-3 e ha già dato l’ok alla dirigenza per avviare i contatti. Le due trattative – Ngonge al Torino e Milinkovic-Savic al Napoli – sono strettamente collegate: il Napoli valuta la possibilità di inserire il classe 2000 come contropartita tecnica per abbattere i costi dell’operazione.

In attesa di sviluppi concreti, le parti sono al lavoro per trovare la giusta formula: potrebbe trattarsi di uno scambio alla pari con valutazioni simili, o di un conguaglio a favore del Torino se le valutazioni dei cartellini dovessero divergere. Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti: Ngonge piace, Milinkovic-Savic convince, e Antonio Conte osserva con attenzione. Il mercato del Napoli è appena cominciato, ma le strategie iniziano già a delinearsi con chiarezza.