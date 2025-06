Moretto: "Kang In-Lee-Napoli, ecco la situazione! Su Juanlu..."

Matteo Moretto, esperto di mercato, tramite il canale Youtube insieme a Fabrizio Romano, ha dato alcuni aggiornamenti sul Napoli, in particolare su Kang In-Lee e Juanlu. Ecco le sue parole:

“Kang In-Lee è molto apprezzato dagli azzurri, il suo rinnovo con il PSG è fermo e ha una scadenza lunga, non è in scadenza. Il club campione d’Europa non ha la necessità di farne a meno, lo considera importante. Le possibilità di vederlo in maglia azzurra sono poche, per la prima volta diminuiamo le possibilità in ottica Napoli. E’ tutto in discesa, in senso negativo, resta la possibilità che lasci il PSG ci sono ma per destinazioni fuori dalla Francia e dall’Italia.

In settimana sono previsti nuovi colloqui per Juanlu tra Napoli e Siviglia, gli azzurri vorranno capire se rilanciare. Ci sono situazioni ferme come Musah, lo stesso terzino. Per questo capiremo la prossima settimana il percorso che prenderà il Napoli, è una pista viva ed è ancora possibile”.