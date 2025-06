Giorni di tante voci e del comunicato tautologico

Tante notizie, ma di nulla concreto

La settima che sta terminando ci riporta alla realtà, che non sempre è una copia conforme di quanto la narrazione riporta.

Il presupposto resta inalterato ed è quello di una società in salute e con i conti in ordine, la cui espressione pratica (la squadra) ha conquistato il titolo nazionale e si fregia di individualità assolute, almeno per il contesto della Serie A.

La condizione imperativa per continuare la crescita è quella di rinforzare la rosa, sia per gli undici titolari che per le scelte alternative. Il mister si aspetta qualità, ma anche la disponibilità dei nuovi già da Dimaro.

I soldi ci sono, le idee pure; detta così sembra facile, ma non lo è per niente.

La premessa di cui sopra non rende scontato un imminente ciclo vincente, come si legge da più parti. I brand famosi e vincenti fanno presto a scovare risorse e a ridurre il gap che adesso esiste con il Napoli. Si diceva lo stesso due anni fa, dopo la cavalcata inarrestabile di Spalletti. Sappiamo bene come è andata a finire e quale sia stato, da quella vittoria in poi, il comportamento dei due calciatori – Osimhen e Kvaratskhelia – che da soli potevano scavare un solco profondo e duraturo tra gli azzurri e le avversarie.