L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sul futuro mercato del Napoli. Secondo il quotidiano Conte ha intenzione di rafforzare ogni reparto della squadra. Tra le priorità principali figura l’acquisto di un difensore centrale di alto livello. Nonostante il reparto sia quasi completo con Buongiorno, Rrahmani, Juan Jesus e Marianucci, l’allenatore vorrebbe un ulteriore innesto. Uno dei nomi più discussi è quello di Trevoh Chalobah del Chelsea. Chalobah rappresenta il “Piano A”. Si tratta di un difensore con grande fisicità, esperienza internazionale e un’età perfetta per il progetto, infatti compirà 26 anni tra due settimane. Il suo valore di mercato è stimato intorno ai 25 milioni di euro, accompagnato da uno stipendio di circa tre milioni. Tuttavia, il giocatore offre le garanzie necessarie per consolidare la difesa del Napoli. Come opzione alternativa, identificata come “Piano B”, c’è Sam Beukema. Anche lui 26enne e con un costo simile, presenta un contratto più vantaggioso e resistenza da parte del Bologna nel lasciarlo partire.