L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la situazione del mercato del Napoli. Mentre si attende di chiarire il futuro di Victor Osimhen, il club azzurro continua a cercare un nuovo centravanti. La prima scelta resta Darwin Núñez: il direttore sportivo Manna ha avviato i colloqui con l’entourage del giocatore. Il venticinquenne sembra favorevole al trasferimento, nonostante il Liverpool preferisca monetizzare attraverso una cessione in Arabia Saudita. Tuttavia, l’attaccante punta a restare in Europa, considerando opzioni in Spagna o anche in Serie A. In secondo piano, ma ancora sul tavolo, c’è il nome di Lorenzo Lucca, già in accordo con il Napoli. L’intesa con l’Udinese non è ancora stata chiusa definitivamente, ma si lavora per raggiungerla. Lucca, classe 2000, rappresenta un’opzione più giovane ed economicamente vantaggiosa. Nel caso di partenza di Raspadori il Napoli potrebbe anche spingere a investire su due attaccanti.