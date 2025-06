L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il prossimo mercato del Napoli, con un focus su diverse trattative in corso. Tra i nomi caldi spicca quello di Dan Ndoye del Bologna. Tuttavia, portare il talento svizzero alla corte del club azzurro non sembra una missione semplice, poiché la società emiliana non pare intenzionata a cedere facilmente un giocatore che ha già manifestato interesse per gli azzurri. Il Napoli è impegnato in una serie di incontri per costruire una squadra quasi completa già nei primi giorni del ritiro in Trentino. Manna sta lavorando su più fronti, incluso quello di Ndoye, esterno offensivo molto apprezzato dopo l’ottima stagione trascorsa. Nei giorni scorsi, Manna avrebbe incontrato gli agenti del giocatore, riconosciuto per la sua duttilità, intensità e capacità di giocare su entrambe le fasce. Nonostante l’interesse concreto del Napoli, manca ancora un’intesa sulle condizioni economiche. Le richieste del giocatore risultano elevate e sarà necessario almeno un ulteriore incontro per trovare un accordo sull’ingaggio. Solo allora il ds potrà avviare un confronto diretto con il Bologna cercando di abbassare la richiesta di 40 milioni. Nel frattempo, il Bologna si sta già muovendo per individuare un’alternativa a Ndoye. Recentemente, Ndoye ha espresso il suo gradimento per l’interesse mostrato da un tecnico come Conte, dichiarazione rilasciata durante il ritiro della nazionale svizzera. Anche il Basilea, ex club del giocatore, segue con attenzione gli sviluppi della trattativa, dato che detiene una percentuale sulla futura rivendita.