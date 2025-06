L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul futuro di Frank Zambo Anguissa, facendo il punto della situazione. Secondo il quotidiano Anguissa, dopo aver contribuito ai due scudetti conquistati con il Napoli, tenterà nuovamente l’assalto al titolo in questa stagione, nonostante il giocatore abbia accarezzato l’idea di lasciare il club. La conferma del suo futuro in maglia azzurra sembra ora una certezza e non più solo una possibilità. Una situazione simile si era già verificata un anno fa, quando Anguissa era stato vicino a un trasferimento in Arabia Saudita, poi bloccato dall’arrivo di Conte e dal veto posto sulla sua cessione. Anche quest’anno l’interesse della Saudi Pro League si era riacceso, in particolare dall’Al-Qadsiah, con un’offerta valutata 20 milioni da parte del Napoli. Tuttavia, gli scenari sono cambiati rapidamente: ora il focus è sul rinnovo contrattuale. Le cifre e i dettagli restano ancora da definire, ma la volontà del Napoli appare chiara. Di conseguenza, sarebbero stati interrotti i contatti con il Milan per Yunus Musah. Anche la ricerca del possibile sostituto sembra essersi congelata, inclusa la pista che portava a Lee Kang-in, del PSG che piace da tempo agli azzurri. Al momento, senza ulteriori partenze dal centrocampo, l’inserimento di un nuovo elemento risulterebbe superfluo.