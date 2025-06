Moretto – Il Napoli tratta col Torino per Milinkovic a cifre minori della clausola, gli azzurri hanno il sì del serbo

Importanti novità di mercato riguardanti Vanja Milinkovic Savic, che tanto piace al Napoli, da parte del giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto. Secondo quanto riportato su Youtube gli azzurri stanno trattando con il Torino per avanzare nella trattativa per l’estremo difensore serbo, che ha già accettato la corte del club di De Laurentiis. I due club starebbero contrattando su una cifra di 18 milioni e mezzo di euro, di poco inferiore a quelle della clausola rescissoria nel contratto col club granata. Gli azzurri vogliono affiancare ad Alex Meret un portiere di alto livello, ed avanza deciso per l’estremo difensore.