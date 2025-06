Romano – Il Napoli ha avuto un contatto con gli agenti di Nunez, operazione in cui ci vuole pazienza, mentre O’Riley è stato proposto

Importanti aggiornamenti di mercato arrivano dal canale Youtube italiano di Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato sul proprio canale ufficiale ha parlato del Napoli e di alcuni calciatori che interessano al club azzurro. Nella giornata di ieri c’è stato un contatto con gli agenti di Dan Ndoye, con cui ha trovato un accordo, mentre con il Bologna si sta provando a trovare la quadra a livello economico, e l’operazione andrà avanti nei prossimo giorni. Nelle ultime ore c’è stato anche un contatto tra la squadra partenopea e gli agenti di Darwin Nunez, un’operazione non semplice sia con il club che con il calciatore, per questo motivo la trattativa non ha ancora avuto un’accelerata, ma gli azzurri hanno come obiettivo primario l’ex Benfica per l’attacco. Inoltre si è parlato anche di Matt O’Riley, dall’Inghilterra si è parlato di un’offerta da 30 milioni di euro per l’ex Celtic, mentre secondo quanto riportato da Romano il calciatore è stato proposto al club di Aurelio De Laurentiis, così come molti altri calciatori, ma non risulta esserci un’offerta ufficiale per acquistare il centrocampista.