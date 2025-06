Osimhen, il vice pres. del Galatasaray: “Vogliamo acquistarlo, ne abbiamo parlato col Napoli. Ma deve decidersi al più presto”

Abdullah Kavukcu, vicepresidente del Galatasaray, è intervenuto in conferenza stampa dove ha parlato a proposito di un possibile acquisto di Victor Osimhen. Il club turco, stando ad alcune voci, ha intenzione di acquistare a titolo definitivo il club nigeriano. Ora, da parte di un importante dirigente della società, arriva una conferma a tal proposito. Di seguito, le sue parole: “Osimhen? Deve decidere al più presto. Ci chiede sempre tempo e lo rispettiamo, ha una famiglia anche lui, ma il tempo poi scade. Abbiamo fatto un’offerta molto più alta degli altri club europei e al momento non stiamo trattando per altri attaccanti. Non pensiamo al piano B, vogliamo Osimhen. Abbiamo già parlato anche con il Napoli. Il nostro obiettivo è costruire una squadra che possa competere non solo in Turchia, ma contro squadre di tutto il mondo. Dobbiamo essere pazienti. Stiamo lavorando giorno e notte”.