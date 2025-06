Moretto – Il Napoli è in chiusura per il portiere del Torino Vanja Milinkovic Savic per una cifra vicina ai 18 milioni

Flash improvviso quello riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, che sul proprio canale X ha appena scritto che il Napoli è in chiusura per Vanja Milinkovic Savic. Il portiere serbo nel corso dell’ultima stagione al Torino ha fatto parate di altissimo livello ed era ritornato un obiettivo concreto del Napoli negli ultimi 2 giorni. Secondo quanto riportato dal giornalista gli azzurri ed il club granata starebbero trovando l’accordo per il passaggio dell’estremo difensore all’ombra del Vesuvio per 18 milioni di euro.

Napoli, Vanja Milinković-Savić in chiusura dal Torino per circa 18 milioni di euro. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 19, 2025