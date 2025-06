Di Marzio – Incontro tra il Napoli e gli agenti di Ndoye, distanza ridotta con gli agenti e incontro col Torino per Milinkovic Savic

Importanti aggiornamenti in ottica mercato da parte dell’esperto Gianluca Di Marzio, che sul proprio profilo X ha parlato di varie trattative del Napoli, come Ndoye, Milinkovic Savic, Lucca e Nunez. Secondo il giornalista il club azzurro ha incontrato gli agenti di Ndoye, al momento non si è ancora raggiunto un accordo per quanto riguarda i termini contrattuali, ma le distanze sono colmabili, mentre è da trovare ancora l’accordo tra Napoli e Bologna. Per quanto riguarda il capitolo punta, il Napoli segue in maniera importante sia Lucca che Nunez, per il primo ci sono stati contatti con l’Udinese che sono anche in fase molto avanzata, mentre per l’ex Benfica i costi sono più alti e farebbe grande concorrenza a Lukaku, quindi nei prossimi giorni la società azzurra dovrà decidere su quale delle due punte dirottare l’investimento. Inoltre c’è stato un incontro tra Napoli e Torino per discutere di Ngonge e Milinkovic Savic, il primo piace molto al nuovo allenatore dei granata Marco Baroni, mentre il portiere interessa al Napoli e potrebbe essere il nuovo acquisto da affiancare a Meret.