Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X il Napoli ha trovato l’accordo con Alex Meret per un rinnovo contrattuale. Il portiere ex Udinese si legherà con un nuovo contratto alla società partenopea almeno fino al 2027. La firma per siglare definitivamente l’accordo è prevista per la prossima settimana.