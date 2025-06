Di Marzio- Dialoghi in corso tra Napoli e Anguissa per il rinnovo, il camerunense propenso a rimanere

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X ha parlato di Frank Zambo Anguissa, che è in dialogo con il Napoli in merito ad un rinnovo contrattuale. Gli azzurri hanno dalla loro la possibilità di esercitare il rinnovo per un ulteriore anno, ma non lo hanno fatto. La scelta è stata fatta per dimostrare al calciatore la sua importanza per il Napoli, scelta piaciuta molto al centrocampista, che ora sembra orientato a rimanere. Proprio per questo motivo le trattative tra Napoli e Milan per Musah si sono arenate.