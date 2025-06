Moretto: “Napoli, previsto incontro con il Milan per Musah. Esterno? Non solo Sancho, in lista altri nomi”

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità in merito ai movimenti di mercato in casa Napoli sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Tra gli argomenti, si è parlato di un incontro che il Ds dei partenopei, Giovanni Manna, terrà domani giovedì 19 giugno a Milano, anche per quanto riguarda la questione Yunus Musah. Inoltre, si tracciano i profili seguiti per quanto riguarda l’esterno d’attacco da regalare a Conte. Di seguito, ecco quanto svelato.

“Domani Giovanni Manna è atteso a Milano. Mi dicono anche per parlare con il Milan di Musah, ma ci possono essere anche altri incontri per altri calciatori. La trattativa per il calciatore statunitense non è conclusa, i due club devono trattare i bonus dell’operazione. Questa si sarebbe dovuta concretizzare sui 25 milioni più bonus. Capiremo se verrà confermata o abbassata, evidentemente non ci sono accordi tra gli azzurri e i rossoneri. Esterni? Vi confermo il nome di Sancho, poi vi faccio altri nomi che la dirigenza sta sondando. Il primo è Callum Hudson-Odoi del Nottingham Forest, il secondo è Dilane Bakwa dello Strasburgo, il terzo è Kevin Schade del Brentford”.