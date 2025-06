SKY: “Sancho-Napoli, contatti in corso con lo United! Manna studia il colpo”

Dopo il colpo De Bruyne, il Napoli di Antonio Conte sta lavorando costantemente sul mercato per la prossima stagione.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli starebbe chiedendo informazioni al Manchester United per Jadon Sancho, attaccante inglese appena rientrato dal prestito al Chelsea: “Per Sancho, bisogna capire come impostare la trattativa: ha un ingaggio molto importante ed è reduce dal prestito al Chelsea. Si sta parlando con il Manchester United per capire la fattibilità, se con una buonuscita o con un prestito e ingaggio pagato anche dallo United“.