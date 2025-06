Moretto: “Juanlu-Napoli trattativa bloccata, vi spiego il perchè”

Il Napoli come sappiamo è molto attivo sul mercato in varie posizioni, negli ultimi giorni il ds Manna è partito verso la Spagna per parlare con il Siviglia di Juanlu, terzino destro degli spagnoli. Secondo Matteo Moretto, esperto di mercato, al momento la trattativa sarebbe bloccata. Ecco le sue parole:

“Fonti Siviglia mi fanno sapere che quest’operazione è bloccata, il club partenopeo non è arrivato ai 15 milioni di euro e dipende tutto da loro. Gli altri club sono a conoscenza del fatto che il Napoli ha molte risorse finanziarie e ciò influisce sul mercato”.